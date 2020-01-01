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مبابي يلمح إلى بقائه مع سان جيرمان

الخميس 30 أبريل 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يلمح إلى بقائه مع سان جيرمان


وكالات / سما /

ألمح الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى أنه سيظل مع ناديه خلال الموسم المقبل.

وكانت العديد من الأنباء مؤخرًا ربطت مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر مبابي صورة له بقميص سان جيرمان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب عليها: "الجميع يتحدث، لكن لا أحد يعرف... افتقد فريقي".

وأشار مبابي في تغريدته للحساب الرسمي لناديه باريس سان جيرمان، ورد النادي الفرنسي عليه بإعادة نشر ما كتبه اللاعب الشاب.

يذكر أن العديد من التقارير تزعم رفض مبابي كل عروض سان جيرمان لتجديد عقده، من أجل الرحيل عن "حديقة الأمراء".

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي

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