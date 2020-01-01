جوارديولا يُحدد صفقتين فقط في سوق انتقالات مانشستر سيتي

وكالات / سما /

يتوقع مانشستر سيتي والأندية الإنجليزية أن يكون سوق الانتقالات هادئاً على عكس المعتاد في ظل تأثر الصناعة بالآثار المالية لتوقف الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا.

وهذا يعني توقف العديد من الأندية عن الإنفاق الكبير في السوق، وتقليل الأهداف التي تسعى لتحقيقها في السوق، ويدرك بيب جوارديولا مدرب السيتي ذلك بشكلٍ واضح.

ولذا أوضح موقع manchester evening بأن المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي سيكتفي بالتوقيع مع اثنين من اللاعبين في سوق الانتقالات القادمة.

يُقال أن السيتي في محادثات متقدمة مع لاعبيه حول تخفيض الأجور السنوية لهم للمساعدة في التعامل مع توقف الإيرادات، ولذا سيكون من غير المتوقع صرف الكثير من الأموال للتعاقد مع صفقات عديدة.

وحسب المصدر ذاته فإن جوارديولا حدد مركزين فقط لتدعيمهما في الصيف، بعد أن كان قد حدد سابقاً 6 مراكز لتدعيمها، ولكن الآن سيكون عليه الانتظار لعام آخر قبل التفكير في إعادة تجديد الفريق.

وفي الوقت الحالي سيُركز جوارديولا على ضم قلب دفاع يمكن الاعتماد عليه، مع إعادة البرازيلي فيرناندينيو للعب في أفضل مركز له في خط الوسط، أما التدعيم الثاني فسيكون في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم اقتناع المدرب بأداء أولكسندر زينتشينكو وبنيامين ميندي في هذا المركز.