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نجم فالنسيا قال نعم لريال مدريد

الخميس 30 أبريل 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم فالنسيا قال نعم لريال مدريد


وكالات / سما /

وافق الإسباني الشاب فيران توريس، لاعب نادي فالنسيا على الانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

ويعتبر فيران توريس أحد أبرز المواهب في أوروبا بالوقت الحالي، ولفت أنظار العديد من الأندية الكبرى. من بينهم ريال مدريد الذي بدأ بالفعل التخطيط للموسم المقبل، ووضع موهبة فالنسيا ضمن قائمة اهتماماته.

وينتهي تعاقد توريس مع فالنسيا في صيف 2021، لكن تبقى العقبة أن ريال مدريد ليس صديقاً لنادي فالنسيا.

وأشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن توريس أحد المواهب الموجودة على طاولة مفاوضات ريال مدريد، ويرغب النادي أن يكون اللاعب الشاب جزءاً من حاضر ومستقبل الريال.

وأكدت الصحيفة أنه من السهل التوصل إلى اتفاق بين ريال مدريد وتوريس، لكن المشكلة ستكون في فالنسيا، الذي لا يفضل بيع مواهبه إلى النادي الملكي برئاسة فلورتينو بيريز، كما حدث من قبل مع ديفيا فيا وسيلفا وماتا.

ويفضل فالنسيا في حالة فشله تجديد عقد توريس، بيعه إلى إنجلترا أو إيطاليا أو ألمانيا، وسط اهتمام من أندية مثل مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

#فيران توريس #فالنسيا #ريال مدريد

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