مانشستر يونايتد يحدد موعد العودة إلى التدريبات

وكالات / سما /

اتخذ مانشستر يونايتد خطوة جدية من أجل العودة إلى التدريبات من جديد، قبل عودة منافسات الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية، أنه تم إبلاغ نجوم مانشستر يونايتد بغسل أدواتهم الخاصة قبل العودة إلى التدريبات من جديد يوم 18 مايو المقبل.

وأكدت الصحيفة أن اليونايتد يستعد لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 8 يونيو، بفترة تدريب صغيرة ستستمر 3 أسابيع. وسيجعل الفريق يلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.

وسيضطر اللاعبون إلى الوصول إلى مقر التدريب بمفردهم، والعمل في مجموعات صغيرة، والاستحمام في منازلهم. وغسل أدواتهم الغير نظيفة في منازلهم، لأن مرافق الغسيل المعتادة غير متوفرة في النادي.

وكان مانشستر يونايتد في مناقشات مع عدة أندية إنجليزية حول موعد العودة إلى التدريب، ويبحث وست هام العودة يوم 14 مايو.

وأخبر اليونايتد لاعبيه الأجانب الموجودين في الخارج بالعودة إلى البلاد بحلول 4 مايو، حتى يتمكنوا من البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.