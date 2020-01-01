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رام الله : قرار بفتح المطاعم للطلبات الخارجية ابتداءً من السبت المقبل

الخميس 30 أبريل 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله : قرار بفتح المطاعم للطلبات الخارجية ابتداءً من السبت المقبل


رام الله / سما

 أعلنت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام عن اجراءات تخفيفية جديدة تتعلق بعمل المطاعم في المحافظة

وقالت غنام، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، أنه بعد مشاورات مع كافة جهات الاختصاص وبتعليمات من دولة رئيس الوزراءمحمد اشتية، فقد تقرر السماح للمطاعم بالعمل عن طريق طلبات التوصيل (الطلبات الخارجية)، ابتداء من صباح يوم السبت 2 أيار المقبل مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأوضحت أنه لن يسمح للمطاعم بفتح ابوابها واستقبال المواطنين، حيث ستتم التوصية عبر الهاتف، على أن تقوم المطاعم بتوصيل الطلبات للبيوت.

وشددت غنام على ضرورة التزام اصحاب المطاعم بشروط الصحة، لافتة إلى أن طواقم لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة وبالتنسيق مع كافة الشركاء وجهات الاختصاص ستكثف من جولاتها الرقابية من اجل ضمان التزام المطاعم بالشروط المعلنة.

#رام الله #فيروس كورونا #مطاعم

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