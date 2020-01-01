ماندلبليت يقدم اليوم موقفه القانوني بشأن تشكيل نتنياهو للحكومة

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يقدم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، اليوم الخميس، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لائحته الجوابية على الالتماسات الثمانية التي رفعت إليها ضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق - أبيض، وضد إسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة لبنيامين نتنياهو بسبب اتهاما الفساد.

وستنظر المحكمة في هذه الالتماسات الأحد المقبل بهيئة موسّعة مكونة من 11 قاضيًا، بحسب ما ذكرت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وكان نتنياهو والليكود وأزرق - أبيض طلبوا من المحكمة ردّ هذه الالتماسات فورًا.

يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي ينص على تناوب نتنياهو وبيني غانتس رئيس أزرق - أبيض، على رئاسة الحكومة.