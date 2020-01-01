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المجلس الأعلى للقضاء بغزة يعقد محاكمات لـ15موقوفاً داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

الخميس 30 أبريل 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى للقضاء بغزة يعقد محاكمات لـ15موقوفاً داخل مراكز الإصلاح والتأهيل


غزة / سما /

عقد المجلس الأعلى للقضاء في غزة، محاكمات سريعة لـ 15 موقوفاً بمركز الإصلاح والتأهيل بالمحافظة الوسطى، وذلك بالتنسيق مع القسم القانوني في المركز، بهدف الحفاظ على سلامة الموقوفين وعدم نقلهم خارج المركز في ظل جائحة كورونا، بتشكيل هيئة المحكمة بكامل أركانها وقضاتها وبحضور المحامين عن النزلاء.

وحضر المحاكمات وفد من المحكمة برئاسة القاضي ضياء الأسطل، ورئيس المحكمة القاضي سامي الأشرم، والقاضي بشير الحرتاني، في حين حضر عن النيابة الأستاذ محمود الجديلي، وبحضور مدير مركز إصلاح وتأهيل الوسطى الرائد إياد الهباش.

وأوضح الرائد الهباش أن المحاكمات السريعة تمت من أجل التخفيف عن الموقوفين وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال الهباش "تم تقديم 15 موقوفاً للمحاكمات السريعة، حُكم على سبعة منهم بالسجن لفترات متفاوتة بتهم جنائية وارتكاب جنح، بينما تم الإفراج عن أربعة آخرين لقضائهم مدة الحبس، في حين تم تأجيل المحاكمة لأربعة موقوفين آخرين".

ولفت الهباش إلى وجود تعاون وتواصل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية، من خلال اللجنة القانونية في مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفاً "سيتواصل عقد المحاكمات السريعة في ظل الأوضاع الحالية بهدف الحفاظ على سلامة النزلاء، وتخفيفاً عنهم".

ونوه إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل بالوسطى اتخذ خلال المحاكمات السريعة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا.

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