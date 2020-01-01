إسرائيل : ارتفاع وفيات كورونا لـ 219 والاصابات تبلغ 15870

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل أربع وفيات جديدة و36 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا، ليترفع عدد الإصابات إلى 15870 اصابة، والوفيات إلى 219.

وقالت الوزارة الإسرائيلية، في بيان، إن 117 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 79 في حالة مرتبطة بأجهزة التنفس الاصطناعي، في حين وصفت حالة 7043 من المصابين بأنها طفيفة، فيما تماثل للشفاء 8412 من إجمالي المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن زيادة في عدد فحوصات كورونا مقارنة بالأيام السابقة، حيث اجرت الاثنين 10,881وامس الثلاثاء 10,881، وأشارت وزارة الصحة الى انخفاض بعدد التوجهات لإجراء فحوصات كورونا في نجمة داوود الحمراء وصناديق المرضى.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي كانت فرضتها الشهر المنصرم.

وتبدأ إسرائيل مطلع الأسبوع القادم بإعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط شهر آذار/مارس المنصرم.