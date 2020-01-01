رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، توقيع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارين بقانون يلغيان القرارين السابقين بشأن تعديل قانون التقاعد العام، وتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

كما تناولت الصحف الثلاث في عناوينها خبر الإعلان عن تســجيل 6 إصابــات جديــدة بفيروس «كورونا» في فلســـــطين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- تلقى برقية شكر جوابية من شيخ الأزهر.. الرئيس يوقع قرارين بإلغاء التعديلات على قانونين سابقين

ست إصابات جديدة بـ "كورونا".. وبدء دخول العالقين في الأردن الأحد المقبل.. 61 حالة وفاة و1229 إصابة و476 حالة تعافٍ في صفوف أبناء جالياتنا

- "لن نسمح لأحد أيا كان بدق اسفين بين الشعبين الشقيقين".. فتح: علاقة شعبنا وقيادته بالسعودية أخوة تاريخية لا تنفصم

- بايدن يعارض ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية

- عريقات: المخطط الإسرائيلي للضم مرفوض بجميع أشكاله ولن نقبل به

- طريق "أهل الجنة" يثير استياء أهالي بيت حانون

- في اتصال مع المالكي: وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

- الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم بالبلدة القديمة في القدس

- أسير محرر: إجراءات الوقاية من كورونا معدومة في سجن النقب.. إدارة سجون الاحتلال تمارس كل أنواع المضايقات بحق الأسرى في شهر رمضان

- أكثر من 180 اتحادا وائتلافا ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية تدعو "الجنائية الدولية" لفتح تحقيق بالجرائم المقترفة في فلسطين

- ماذا تعني حكومة الوحدة الإسرائيلية بالنسبة للضفة الغربية؟

- الشرطة تداهم وكرا لتجارة المخدرات وتقبض على 6 أشخاص في بني نعيم

* "الأيام":

- تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في العبيدية.. ارتفاع الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية إلى 62

- الرئيس يوقع قرارين بإلغاء التعديلات على قانونين سابقين بشأن التقاعد

- الاحتلال يجرف أراضي واسعة في بورين ودير استيا.. مستوطنون يقتحمون خربة طانا ويعتدون على مزارعين

- أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بالإفراج عن المساعدة الإنسانية للفلسطينيين

- بدء عودة العالقين في الأردن يوم الأحد وعلى أربع دفعات

- شرطة الاحتلال تعتدي بوحشية على شبان بالقدس وتعتقل 3

- مجدلاني: بدء توزيع مساعدات نقدية من صندوق "وقفة عز" على 9504 أسر اليوم

- أكثر من 180 اتحادًا ومؤسسة تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم الاحتلال

- بايدن يعارض النوايا الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة

* "القدس":

- 6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في محافظتي القدس وبيت لحم

- الوفيات بكورونا تتجاوز الـ 226538 والإصابات 3197198 حول العالم.. والفيروس يظهر مجددا في الصين

- الرئيس يوقع قرارين بإلغاء التعديلات على قانونين سابقين

- الشيخ: اجتماعان هامان لـ "التنفيذية" و"المركزية" الأسبوع المقبل

- إسرائيل تقرر عودة العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة

- اعتقالات في القدس القديمة.. تجريف أراض في بورين ومنع زراعة أراض بسبسطية

- رغم تجاوزها المليون.. إصابات "كوفيد 19" الحقيقية أكثر بكثير في أميركا

- 215 حالة وفاة و 15834 إصابة بكورونا في اسرائيل

- "الخارجية": 1229 إصابة و61 حالة وفاة و 476 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا

- الأحد سيبدأ نقل العالقين في الأردن الى الضفة

- لجنة المتابعة العربية تدعو إلى التفاعل مع النشاطات الرقمية بمناسبة مسيرة العودة