ألمانيا تحظر كل نشاطات حزب الله وتصنفه "إرهابيا"

وكالات

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، حظر كل نشاطات حزب الله اللبناني في ألمانيا وأدرجته على ما يسمى لائحة "الإرهاب"، كما كانت تطالب خصوصا الولايات المتحدة واسرائيل.

وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية "منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية حزب الله في ألمانيا".

وأوضح المسؤول الألماني أن السلطات شرعت منذ ساعات صباح اليوم الخميس، اتخاذ تدابير في عدد من الولايات الاتحادية بهذا الشأن.

وأدرجت الحكومة الألمانية في العام الماضي على أجندتها قضية حظر حزب الله، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد الحزب في البلاد والتوجهات من قبل الحكومة الإسرائيلية، حيث شرع البرلمان الألماني منذ أشهر بمناقشة عملية حظر حزب الله، بجناحيه العسكري والسياسي.

كاتس أجرى مشاورات مع نظيره الألماني قبل حظر حزب الله

إسرائيليا، رحب وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بالقرار الألماني، قائلا "يدور الحديد عن قرار في غاية الأهمية وخطوة قيمة وجوهرية في الحرب العالمية على الإرهاب. أود أن أعرب عن تقديري للحكومة الألمانية لهذه الخطوة".

وأضاف كاتس "أدعو الدول الأخرى في أوروبا والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى سياسة التعهد هذه وتبنيها، وأدعو لتسمية حزب الله، بأسلحته العسكرية والسياسية، منظمة إرهابية".

وأفادت "إذاعة الجيش، أن وزير الخارجية الإسرائيلي تحدث وأجرى مشاورات مع نظيره الألماني وزير الخارجية هايكو ماس، حول الخطة والقرار لحظر أنشطة حزب الله في ألمانيا وتصنيفه "إرهابيا".