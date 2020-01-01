  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ألمانيا تحظر كل نشاطات حزب الله وتصنفه "إرهابيا"

الخميس 30 أبريل 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تحظر كل نشاطات حزب الله وتصنفه "إرهابيا"


وكالات

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، حظر كل نشاطات حزب الله اللبناني في ألمانيا وأدرجته على ما يسمى لائحة "الإرهاب"، كما كانت تطالب خصوصا الولايات المتحدة واسرائيل.

وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية "منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية حزب الله في ألمانيا".

وأوضح المسؤول الألماني أن السلطات شرعت منذ ساعات صباح اليوم الخميس، اتخاذ تدابير في عدد من الولايات الاتحادية بهذا الشأن.

وأدرجت الحكومة الألمانية في العام الماضي على أجندتها قضية حظر حزب الله، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد الحزب في البلاد والتوجهات من قبل الحكومة الإسرائيلية، حيث شرع البرلمان الألماني منذ أشهر بمناقشة عملية حظر حزب الله، بجناحيه العسكري والسياسي.

كاتس أجرى مشاورات مع نظيره الألماني قبل حظر حزب الله

إسرائيليا، رحب وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بالقرار الألماني، قائلا "يدور الحديد عن قرار في غاية الأهمية وخطوة قيمة وجوهرية في الحرب العالمية على الإرهاب. أود أن أعرب عن تقديري للحكومة الألمانية لهذه الخطوة".

وأضاف كاتس "أدعو الدول الأخرى في أوروبا والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى سياسة التعهد هذه وتبنيها، وأدعو لتسمية حزب الله، بأسلحته العسكرية والسياسية، منظمة إرهابية".

وأفادت "إذاعة الجيش، أن وزير الخارجية الإسرائيلي تحدث وأجرى مشاورات مع نظيره الألماني وزير الخارجية هايكو ماس، حول الخطة والقرار لحظر أنشطة حزب الله في ألمانيا وتصنيفه "إرهابيا".

#المانيا #حزب الله

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية: صرف 500 شيكل لـ 9504 أسرة فقيرة غداً الخميس

شاهد.. وزير الصحة: تسجيل 6 حالات جديدة بالقدس وبيت لحم.. وحالة انتكاسة في غزة

فيديو : كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ومسلسل "النهاية" ويدعو لأن تكون "اسرائيل" جزءاً من دول الخليج

ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا.. وعلينا الاستعداد لتبعات ’صفقة القرن’!

الصحة بغزة: لا صحة لما ورد على لسان وزيرة الصحة حول انتكاس أحد الحالات في غزة

فلسطيني يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

رئيس السلفادور الفلسطيني الاصل "أبو كيلة" يتعرض لانتقادات بعد نشر صور صادمة لسجناء

الأخبار الرئيسية

بايدن يتعهد بإبقاء السفارة الأميركية في القدس إذا انتخب رئيسا

حكومة الاحتلال تتجه لتخفيف قيود كورونا

القناة 13 : نتنياهو يبحث في جلسة سرية صفقة تبادل أسرى مع حماس

13

واشنطن بوست: إسرائيل تقترب من نقطة اللاعودة!

تقرير اسرائيلي يحذر من عواقب الضم: لن يحسن وضع إسرائيل الإستراتيجي وقدرتها على مواجهات التحديات