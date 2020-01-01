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حكومة الاحتلال تتجه لتخفيف قيود كورونا

الخميس 30 أبريل 2020 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الاحتلال تتجه لتخفيف قيود كورونا


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر عبرية ان حكومة الاحتلال ستصادق على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" الاسرائيلية ان الحكومة تصادق، على الغاء مسافة الـ100 متر ، وفتح الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة بشكل محدود.

كما ستصادق على فتح بيوت الضيافة والفنادق ذات الطوابق الارضية، وافتتاح دور السينما على ان تكون المسافة مترين بين الحاضرين.

ومن المتوقع افتتاح المجمعات التجارية الأسبوع القادم. وهذا الامر يلزم المراكز التجارية الحرص على تنفيذ تعليمات وزارة الصحة وأيضا مراقبة المتواجدين في المكان من خلال تطبيق.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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