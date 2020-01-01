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منظمة إسرائيلية توجه رسائل لمنع صفقة تبادل أسرى مع حماس

الخميس 30 أبريل 2020 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة إسرائيلية توجه رسائل لمنع صفقة تبادل أسرى مع حماس


القدس المحتلة / سما /

طلبت منظمة ما يسمى "ضحايا الإرهاب" الإسرائيلية المعروفة باسم "ألماجور"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت بالضغط على الحكومة لمنع عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

كما تقدمت المنظمة - وفق موقع يديعوت أحرونوت - إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة، بعدم الترويج لمثل هذه الصفقة وإتمامها خاصةً وأن الحكومة الحالية انتقالية، كما أن لذلك آثار استراتيجية سلبية على الوضع الأمني في حال تم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين متورطين بهجمات قتل فيها إسرائيليين.

وقالت المنظمة في رسالتها "لا تسمحوا بتبادل الأسرى مع حماس".

وكانت قناة 13 العبرية كشفت الليلة الماضية عن اجتماع عبر الهاتف للجنة الوزارية المختصة بشؤون الأسرى، لبحث احتمالية عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، فيما هاتف منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، عوائل الجنود وأبلغهم بتطورات تفاصيل ما يجري عبر أحد الوسطاء.

#اسرائيل #حماس #صفقة تبادل

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