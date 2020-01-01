  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : أجواء ربيعية

الخميس 30 أبريل 2020 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء ربيعية


رام الله / سما

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية: صرف 500 شيكل لـ 9504 أسرة فقيرة غداً الخميس

شاهد.. وزير الصحة: تسجيل 6 حالات جديدة بالقدس وبيت لحم.. وحالة انتكاسة في غزة

فيديو : كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ومسلسل "النهاية" ويدعو لأن تكون "اسرائيل" جزءاً من دول الخليج

ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا.. وعلينا الاستعداد لتبعات ’صفقة القرن’!

الصحة بغزة: لا صحة لما ورد على لسان وزيرة الصحة حول انتكاس أحد الحالات في غزة

فلسطيني يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

رئيس السلفادور الفلسطيني الاصل "أبو كيلة" يتعرض لانتقادات بعد نشر صور صادمة لسجناء

الأخبار الرئيسية

بايدن يتعهد بإبقاء السفارة الأميركية في القدس إذا انتخب رئيسا

حكومة الاحتلال تتجه لتخفيف قيود كورونا

القناة 13 : نتنياهو يبحث في جلسة سرية صفقة تبادل أسرى مع حماس

13

واشنطن بوست: إسرائيل تقترب من نقطة اللاعودة!

تقرير اسرائيلي يحذر من عواقب الضم: لن يحسن وضع إسرائيل الإستراتيجي وقدرتها على مواجهات التحديات