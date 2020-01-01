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الشرطة تداهم وكرا لتجارة المخدرات وتقبض على 6 أشخاص في الخليل

الأربعاء 29 أبريل 2020 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تداهم وكرا لتجارة المخدرات وتقبض على 6 أشخاص في الخليل


الخليل / سما /

 داهمت الشرطة وكرا يستخدم لتجارة وترويج المخدرات في برية بني نعيم قضاء الخليل، وألقت القبض على 6 أشخاص من تجار ومروجي المخدرات.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بتواجد عدد من تجار ومروجي المخدرات داخل أحد الأوكار في منطقة البرية ببلدة بني نعيم، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش هذا الوكر والقبض على من بداخله.

وأوضح ارزيقات أنه خلال مداهمة الوكر تمكنت شرطة مكافحة المخدرات والشرطة الخاصة من إلقاء القبض على 6 أشخاص من تجار ومروجي المخدرات، علما بأنهم مطلوبين على عدد من القضايا المتابعة لدى شرطة المكافحة.

وأضاف أن شرطة مكافحة المخدرات كانت قد تمكنت قبل أيام من ضبط كيلو غرام من مادة الماريجوانا المخدرة لكن المشتبه بهم وهم من الستة المطلوبين كانوا قد تمكنوا من الفرار.

وأكد ارزيقات توقيف المطلوبين جميعهم مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

#الشرطة #مخدارات #الخليل

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