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كورونا- مقتل 4 نساء في أحداث عنف أسري بإسرائيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا- مقتل 4 نساء في أحداث عنف أسري بإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 تزايدت معدلات العنف الأسري ضد النساء بإسرائيل، على خلفية تفشي فيروس كورونا، وقتل 4 منهن منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، آخرهن الثلاثاء، حسب إعلام عبري.


وقالت قناة "كان" الرسمية، الأربعاء، إنه منذ تطبيق تدابير العزل الاجتماعي، شهدت إسرائيل ارتفاعا نسبته 16 بالمئة في توجه النساء اللواتي تعرضن للعنف إلى مراكز الرعاية الاجتماعية.

وبحسب المعطيات، تلقت مراكز الرعاية المختلفة الأسبوع الماضي 222 اتصالاً من نساء يُبَلغن عن تعرضهن لعنف أسري، مقابل 191 اتصالاً في شهر مارس/آذار الماضي.

وقُتلت 4 نساء بإسرائيل في حوادث عنف أسري منذ منتصف الشهر الماضي، آخرهن قتلت الثلاثاء على يد زوجها، بمدينة حولون (وسط)، وفق المصدر ذاته.
من جانبها، قالت "أورا كورزيم" مدير منظمة "فيتسو" للرعاية الاجتماعية (غير حكومية) إن : "مقتل المرأة في حولون هو غيض من فيض موجة العنف الأسري التي تجتاح إسرائيل منذ اندلاع أزمة كورنا".

وتابعت: "هذه الموجة لا يمكن تقدير معدلها وشدتها بعد"، مضيفة: "في هذا الوقت تعيش آلاف النساء وأطفالهن في ظل عنف متواصل، وعدوانية وخوف مع زوج عنيف دون الحصول على المساعدة اللازمة"، وفق المصدر ذاته.

ومنتصف مارس/ آذار، أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع أماكن الترفيه، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ودور السينما والمراكز التجارية.

وفي 19 من ذات الشهر أصدرت وزارة الصحة تعليمات بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بما في ذلك للعمل وفق قيود محددة، والتزود بالطعام والدواء وتلقي الخدمات الطبية.

وحتى مساء الأربعاء، بلغ عدد الوفيات في إسرائيل جراء الإصابة بكورونا 212، فيما وصل إجمالي المصابين إلى 15 ألفا و782.

#اسرائيل #العنف الاسري #وفيات #كورونا

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