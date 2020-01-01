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عريقات: المخطط الإسرائيلي للضم مرفوض بجميع أشكاله ولن نقبل به

الأربعاء 29 أبريل 2020 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: المخطط الإسرائيلي للضم مرفوض بجميع أشكاله ولن نقبل به


رام الله / سما /

 أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الرفض القاطع لمخطط الضم الإسرائيلي بجميع أشكاله.

وأطلع عريقات زير خارجية الجبل الأسود (مونتينجرو) سردجان دارمانوفيتش، خلال محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، على آخر المستجدات حول مخططات حكومة الاحتلال لإعلان الضم وتوسيع الاستيطان، والأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش الطرفان استمرار دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأهمية التعاون الدولي حول سبل محاربة جائحة كورونا ومحاصرة انتشار الفيروس.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #مخطط الضم #الضفة الغربية

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