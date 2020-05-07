مرفق رابط الخدمة: "مالية غزة" تقرر تسديد زكاة الفطر من مستحقات الموظفين

غزة / سما/

قررت وزارة المالية بغزة، و بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية دفع زكاة الفطر عن الموظفين الراغبين في دفعها، وذلك خصماً من مستحقاتهم تخفيفاً عن الموظفين في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ودعت الوزارة، اليوم الأربعاء، الموظفين الراغبين بتسجيل أسمائهم وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى نهاية يوم الخميس 7/5/2020.

وبينت أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام سيكون 9 شيكل للفرد الواحد، بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار الافتاء، حيث يمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة بالإضافة لـ 2 من المُعالين.

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