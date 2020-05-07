  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مرفق رابط الخدمة: "مالية غزة" تقرر تسديد زكاة الفطر من مستحقات الموظفين

الأربعاء 29 أبريل 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط الخدمة: "مالية غزة" تقرر تسديد زكاة الفطر من مستحقات الموظفين


غزة / سما/

قررت وزارة المالية بغزة، و بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية دفع زكاة الفطر عن الموظفين الراغبين في دفعها، وذلك خصماً من مستحقاتهم تخفيفاً عن الموظفين في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ودعت الوزارة، اليوم الأربعاء، الموظفين الراغبين بتسجيل أسمائهم وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى نهاية يوم الخميس 7/5/2020.

وبينت أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام سيكون 9 شيكل للفرد الواحد، بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار الافتاء، حيث يمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة بالإضافة لـ 2 من المُعالين.

رابط تفعيل الخدمة 

#وزارة المالية #قطاع غزة #زكاة الفطر #مستحقات الموظفين #موظفي غزة #شهر رمضان

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون في جيش الاحتلال عن حادثة خطف شاؤول

"هآرتس" تكشف تفاصيل مُثيرة دفعت الجيش الاسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان..

اشتية: الرئيس يلغي التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد لاعضاء التشريعي ومن هم برتبة وزير

فيديو : كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ومسلسل "النهاية" ويدعو لأن تكون "اسرائيل" جزءاً من دول الخليج

غزة : وفاة شاب بظروف غامضة

تقرير: ترامب يفكر بعقوبات مدمرة ضد السعودية بسبب النفط

الأخبار الرئيسية

تقرير اسرائيلي يحذر من عواقب الضم: لن يحسن وضع إسرائيل الإستراتيجي وقدرتها على مواجهات التحديات

الصحة بغزة: لا صحة لما ورد على لسان وزيرة الصحة حول انتكاس أحد الحالات في غزة

شاهد.. وزير الصحة: تسجيل 6 حالات جديدة بالقدس وبيت لحم.. وحالة انتكاسة في غزة

غزة

ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا.. وعلينا الاستعداد لتبعات ’صفقة القرن’!

أبو مرزوق: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين والرعاة لاتحرك أحد ولو أطلق صاروخ من غزة يتحرك الكثيرون!