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"الإغاثة الزراعية" تنظم دورة تدريبية لرياديات الأعمال بغزة

الأربعاء 29 أبريل 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإغاثة الزراعية" تنظم دورة تدريبية لرياديات الأعمال بغزة


غزة / سما /

 نفّذت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" في غزة دورة تدريبية تهدف إلى تزويد رياديات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة وربات البيوت بالمعلومات والمهارات والمعارف اللازمة لصناعة مواد التعقيم والمنظفات محليًا والمطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية في ظل جائحة "كورونا".

وجاء هذا التدريب ضمن مشروع الاستثمار في التنمية الريفية المتقدمة – أرضي الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ.

وحملت الدورة عنوان "الأيدي الناعمة" وتأتي في ظل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت على شريحة واسعة من النساء في ظل الجائحة، إضافة إلى صعوبة توفير المواد المعقمة والمنظفات في الأسواق المحلية، مع ارتفاع تكاليفها وضعف الجودة في كثير من الأصناف التي يتم شراؤها،ىما يقلل من كفاءة المادة الفعالة.

وسعت الدورة إلى تدريب 25 سيدة من ذوات الدخل المنخفض والمُعيلات ورياديات الأعمال من المناطق الريفية على صناعة المواد المعقمة في ظل زيادة طلب السوق عليها، وصولاً إلى مساعدتهن في توفير دخل لهن، ونشر ثقافة التنظيف والتعقيم والاستخدام الأمثل للمنظفات، وتطبيق الممارسات السليمة في عملية التعقيم.

وتخلل الدورة تدريب النساء على صناعة المعقمات بمواد خام محلية من داخل بيوتهن وبتكاليف أقل، ما يساعدهن في الحصول على فرص عمل توفر لهن دخلاً من داخل منازلهن ومن داخل وحداتهن الإنتاجية.

كما أُتيح للنساء خلال التدريب التطبيق العملي لما لا يقل عن خمسة عشر صنفاً من المستحضرات التي تتعلق بالعناية الشخصية والمكان.

وأشرف على التدريب الاستشاري حسن طموس الذي عمل على تدريب النساء على الأسس المهنية والعلمية لصناعة المنظفات والمعقمات ومواد التنظيف وفقًا للمواصفات الصحية.

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