غزة: القبض على "لص فارٍ من العدالة"

غزة / سما /

أعلن جهاز المباحث العامة في دير البلح بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، انه تم القبض على "لص فارٍ من العدالة:، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتحركاته وتردده على عدد من الأماكن.

وأوضح معاوية بشير رئيس قسم المباحث في دير البلح، إن المباحث العامة ألقت القبض على المدعو (أ.م 26 عاماً)، من خلال كمين محكم، مشيراً الى أنه "من المطلوبين الهاربين على قضايا سرقة".

وقال بشير بأنه يوجد بحق المذكور عدة مذكرات قبض صادرة من النيابة العامة، وذلك بعد ورود 7 شكاوى من المواطنين، حول سرقات مختلفة.

وبين أنه وبالتحقيق الأولي مع المذكور "اعترف على عدد من السرقات من منازل المواطنين، وهي عبارة عن 7 أنابيب غاز و3 مواتير مياه، وجهاز جوال، بالإضافة إلى عدد من الطيور".

ولفت رئيس قسم مباحث دير البلح إلى أنه تم تحويل "اللص" وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.