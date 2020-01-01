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"واتساب" ترفع دعوى قضائية كبرى ضد شركة إسرائيلية اخترقت خوادمها

الأربعاء 29 أبريل 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" ترفع دعوى قضائية كبرى ضد شركة إسرائيلية اخترقت خوادمها


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن شركة التكنولوجيا العملاقة "واتساب" رفعت دعوى قضائية كبرى ضد شركة NSO الإسرائيلية المختصة بشؤون برامج "السايبر"، بتهمة استخدام برمجياتها بهدف اختراق حسابات مستخدمي التطبيق.

وبحسب القناة، فإن الدعوى تشير إلى أن الشركة الإسرائيلية نجحت في اختراق حسابات مسؤولين وشخصيات وصحافيين من مختلف دول العالم، وخاصةً الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقًا للدعوى، فإن الشركة الإسرائيلية استخدمت وسائل تكنولوجية خطيرة في عملية اختراق خوادم واتساب في الولايات المتحدة، ما سمح لها اختراق حسابات المستخدمين، واليطرة على قواعد البيانات التي تضمنت عناوين الـ IP، ما سمح للشركة الإسرائيلية بتعقب المستخدمين والتعرف عليهم بشكل أكبر.

وتنفي مجموعة NSO الإسرائيلية تلك الاتهامات لها، وأنه لا علم لها بما يدور، وأن البرامج التي تستخدم مرخصة من قبل الحكومة الإسرائيلية بهدف "محاربة الإرهاب" داخل المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وأن برامجها لا تعمل تقنيًا في الولايات المتحدة.

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