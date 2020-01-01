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الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 8 حالات

الأربعاء 29 أبريل 2020 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 8 حالات


عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الاربعاء، عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا داخل الأردن اليوم، فيما تم تسجيل اصابتين لسائقين من جنسية عربية على الحدود، وتمّ التعامل معهما.

وقال في إيجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إنه لم تسجل أي حالات إصابة داخل الأردن، فيما تمّ إجراء 3500 فحص عشوائي اليوم الأربعاء وجميعها سلبية.

وأضاف جابر أنه تم تسجيل 8 حالات شفاء في الأردن.

وزير الصحة، قال إن "أيّ استهتار أو إهمال لإجراءات الوقاية سيعيدنا إلى البداية"، مؤكدا ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة والتباعد الجسدي.

#الاردن #كورونا #اصابات

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