محافظ بيت لحم يوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لإجراءات السلامة

بيت لحم / سما /

أوعز محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الأربعاء، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق جميع المخالفين لشروط السلامة والوقاية العامة، مع عمل ثلاث جولات على الأقل يوميا في مراكز المحافظة المختلفة.

ودعا الى تكثيف عمل جهات الاختصاص لمراقبة جميع المحلات المفتوحة، وكذلك الحواجز الأمنية الداخلية لمراقبة حركة المواطنين والمركبات خلال فترة النهار.

وشدد حميد على ضرورة الحد بشكل كبير من دخول السيارات الى مركز المحافظة من الخارج والارياف، الا لمن يمتلك تصريحا خاصا، إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة بحق المخالفين من أصحاب المحلات.