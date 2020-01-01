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أكثر من 180 اتحادا ومؤسسة تدعو الجنائية لفتح تحقيق بجرائم الاحتلال

الأربعاء 29 أبريل 2020 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 180 اتحادا ومؤسسة تدعو الجنائية لفتح تحقيق بجرائم الاحتلال


رام الله / سما /

سلم أكثر من 180 اتحادا وائتلافا ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية، اليوم الأربعاء، رسالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تؤكد الدعم واسع النطاق لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المقترفة من قبل دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية. 

وبادر للرسالة المجتمع المدني الفلسطيني وائتلافاته التي تمثل أكثر من 200 منظمة فلسطينية، وبدعم من الاتحادات والائتلافات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وجاء في الرسالة إن الموقعين يدعمون بشكل كبير النتائج التي توصلت لها المدعية العامة والمقدمة إلى الدائرة التمهيدية في المحكمة، ويحثون، في ضوء تفشي ثقافة الإفلات من العقاب، السائدة لأكثر من خمسة عقود في الأرض الفلسطينية المحتلة، على محاسبة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المقترفة في فلسطين أمام تلك المحكمة.

جدير بالذكر أن يوم غد الخميس، هو موعد تقديم المدعية العامة لمطالعتها القانونية للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، لمقبولية فتح تحقيق في تلك الجرائم، والولاية القضائية والاختصاص الإقليمي للمحكمة.

#جرائم الاحتلال #المؤسسات الدولية #الجنائية الدولية

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