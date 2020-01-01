"نيويورك تايمز": ربما تكون وفيات كورونا في أميركا أكثر بكثير من المُعلن

واشنطن/ سما/

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة ربما يكون أكثر بكثير من الأرقام الرسمية المُعلنة، بعد أن قارنت الصحيفة بين إحصاءات الوفاة المعلنة بسبب الفيروس من قِبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد، وإحصاءات الوفاة في الأحوال العادية.

وذكرت في تقرير لها إلى احتمالية أن تكون هناك نحو 9 آلاف وفاة، أسبابها غير واضحة، إن كانت بسبب كورونا أم لا، لأنه لم يتم إجراء أي اختبارات، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت أنه على سبيل المثال، ارتفع معدل الوفيات في مدينة نيويورك بنسبة 325 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت السلطات 11 ألفا و900 وفاة إضافية، في حين أُعلن عن وفاة 10 آلاف و261 وفاة بسبب كورونا.

ورأت أن الوفيات الـ1700 المتبقية ربما تكون ناتجة عن فيروس كورونا لكنها لم تُسجل بسبب عدم إجراء الاختبارات.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في عموم الولايات المتحدة حتى اليوم، مليونا و35 ألف و765، فيما بلغ عدد الوفيات 59 ألفا و266.