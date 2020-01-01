لجان تطالب بتبني استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني

رام الله / سما /

طالب اتحاد لجان الوحدة العمالية الفلسطينية، واتحاد لجان حق العودة، اليوم الأربعاء، بضرورة تبني استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتوفير فرص العمل اللازمة للحد من ظاهرة العمل في المستوطنات وتوحيد الحركة العمالية واستنهاض دور النقابات والاتحادات العالمية في خدمة قضايا ومصالح العمال.

جاء ذلك في بيان مشترك عشية الأول من مايو/ أيار الذي يصادف يوم العمال العالمي.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمواجهة صفقة القرن، في الميدان، والمحافل الدولية من خلال اعتماد استراتيجية وطنية بديلة بالخروج من أوسلو، والبدء بخطوات انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، بالمباشرة بتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي.

ودعا البيان، الأونروا للإسراع بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، خاصةً في ظل نسبة البطالة العالية بفعل الأزمة وانعكاساتها على الأوضاع الفلسطينية، مطالبًا إياها بالاستجابة والتعاطي مع مطالب اللاجئين الفلسطينيين، بوضع خطة صحية وإغاثية تشمل كافة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والكف عن سياسة المماطلة والتسويف.

وطالب البيان، دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بإيلاء الاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، خاصةً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وتقديم ما يمكن أن يخفف من أعباء المعيشة عليهم.