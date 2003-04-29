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في ظل تفشي كورونا.. سبعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الأربعاء 29 أبريل 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل تفشي كورونا.. سبعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة


رام الله / سما /

 دخل سبعة أسرى من عدة محافظات، اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة وهم خلف القضبان، رغم تفشي حالة كورونا والمطالبات بالافراج عن الأسرى.

وهؤلاء الأسرى هم: الأسير محمد عمر فهمي خرواط ناصرالدين (49 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، واعتقل بتاريخ 29/04/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ونزيه محمد نجيب الكيلاني (36 عامًا)، من جنين، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، بعد أن اعتقل بتاريخ 29/04/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وحافظ إبراهيم محمد شرايعة (40 عاماً)، من بيت لحم، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/04/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وضرار جمال طلال جاموس (40 عامًا)، من نابلس، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/04/2003، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.

رائد عبد الغني سليمان كنعان (43 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، واعتقل بتاريخ 29/04/2003، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.

ويوسف حسن يوسف خليلية (36 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/04/2003، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

أشرف حسني محمد علاونة (40 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/04/2003، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

#اسرى #سجون الاحتلال #كورونا

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