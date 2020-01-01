جمعية التضامن الخيرية في نابلس توزع 4000 كمامة طبية

نابلس / سما /

وزعت جمعية التضامن الخيرية بنابلس نحو 4000 كمامة طبية من نوع (N 95) بتبرع من فاعل خير.

وجاءت هذه المبادرة لرفع منسوب الوعي لدى سكان محافظة نابلس إزاء خطورة وباء فيروس كورونا المستجد، وإبراز أهمية التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشاره.

وقامت الجمعية بتوزيع مجموعة من الكمامات بشكل مجاني على مديرية الصحة في محافظة نابلس وعلى عدد من المرافق الصحية، ومنها مستشفى رفيديا، والمستشفى الوطني، ومستشفى نابلس التخصصي، والمستشفى العربي التخصصي، والمستشفى الإنجيلي، ومستوصف الرحمة، ومستوصف التضامن، ومجمع الحكيم الطبي، وجمعية الهلال الأحمر، وجمعية رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية الأيدي الصغيرة، وجمعية تنظيم الأسرة، بالاضافة لمراكز الحجر في محافظة نابلس.

كما تم توزيع الكمامات على موظفي الجمعية وعلى الأرامل المسجلين لديها.

ووجه رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية التضامن شكرهم لفاعل الخير على هذه المبادرة، وشددوا على أهمية الالتزام بتدابير الحجر المنزلي وتفادي الخروج إلا للضرورة القصوى.