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الرئيس يوقع قرارين بإلغاء التعديلات على قانونين سابقين

الأربعاء 29 أبريل 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يوقع قرارين بإلغاء التعديلات على قانونين سابقين


رام الله / سما /

وقع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأربعاء، قرارين بقانون يلغيان القرارين السابقين بشأن تعديل قانون التقاعد العام، وتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

وتسلم رئيس الوزراء محمد اشتية ظهر اليوم نسخا من القرارين بقانون، معربا عن شكره وتقديره لحكمة السيد الرئيس وتجاوبه مع التوصيات بإلغاء القرارين.

يذكر أن قراري الإلغاء هما لقرار بقانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، ولقرار بقانون رقم (4) لسنة 2020، بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004.

#الرئيس عباس #قانون التقاعد #المجلس التشريعي #رواتب

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