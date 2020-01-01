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وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

الأربعاء 29 أبريل 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية


رام الله / سما /

 أكد وزير الخارجية التونسية نور الدين الري، موقف بلاده الثابت، والدعم المطلق للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الري مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، اطمأن خلال على أوضاع شعبنا جراء جائحة "كورونا"، كما نقل تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أخيه الرئيس محمود عباس وتمنياته له بالصحة والسلامة.

واستفسر الوزير التونسي عن جاهزية دولة فلسطين في مواجهة "كورونا"، واطمأن على سير الإجراءات الصحية والأمنية المشددة والمتبعة منذ إعلان حالة الطوارئ التي ساعدت بشكل كبير في الحد من تفشي الوباء وتقليص الإصابات والوفيات.

من جهة أخرى، بحث الوزيران خطورة إجراءات الضم التي تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام بها خلال الفترة المقبلة، كما ناقشا التحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عبر "الفيديو كونفرنس" يوم غد الخميس، وقد استفسر الوزير التونسي من المالكي عن تطورات هذه القضية.

وأضاف الوزير الري أن لديه تعليمات من الرئيس قيس سعيد بدعم القضية الفلسطينية وعكس ذلك الموقف في كافة المحافل الدولية، لا سيما مجلس الأمن، كون تونس تتبوأ مقعدا غير دائم في مجلس الأمن ممثلة عن العالم العربي.

وحث على أهمية التعاون والتنسيق وتعزيز الموقف العربي، ليكون أكثر قدرة على دعم القضية الفلسطينية وتخفيف سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، شكر الوزير المالكي نظيره التونسي على هذه المبادرة بالاتصال، مشددا على العلاقة المميزة بين البلدين، وتقدير فلسطين العالي، قيادة وشعبا، لتونس ولما تقدمه من دعم وحماية لشعبنا.

#تونس #فلسطين #القضية الفلسطينية

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