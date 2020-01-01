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انقاذ ذراع مريض من البتر في مستشفى الخدمة العامة

الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
انقاذ ذراع مريض من البتر في مستشفى الخدمة العامة


غزة / سما /

نجح فريق الأوعية الدموية في مستشفى الخدمة العامة برئاسة الدكتور إياد أبو سعدة - استشاري جراحة الاوعية الدموية وفريق العمليات، من إنقاذ ذراع مريض بالغ من العمر 24 عام من البتر.

هذا وأشار د. أياد أبو سعد إلى أن المريض مصاب من مسيرات العودة، تعرض لطلق ناري في الذراع الأيمن وأدخل إلى مستشفى حكومي، حيث أجريت له أكثر من عملية وللأسف لم تنجح ومكث المريض بعدها ما يقارب 6 أشهر، وبسبب الانسداد الكامل لشريان الذراع الأيمن أصبح هناك قصور في التروية الدموية، ناتج عن عدم وصول الدم بطريقة صحيحة وكان يعاني من آلام حادة ونقص في الإحساس وبرودة في اليد، لذلك تم ارساله إلى مستشفى الخدمة العامة للمتابعة وعمل اللازم.

وقال د.  أبو سعدة أنه تم استقبال المريض في مستشفى الخدمة العامة بمبنى القلب والأوعية الدموية التابع لها ومباشرة تم عمل جميع الفحوصات اللازمة والتي تبين من خلالها وجودة انسداد كامل لشريان الذراع الأيمن، وتم أخذ قرار لإجراء عملية لزراعة شريان وريدي جديد لإنقاذ الطرف العلوي الأيمن. 

وأوضح د. أن إجراء العملية استغرق أكثر من 3 ساعات متواصلة، حيث تم أخذ وريد من نفس المريض وزراعته بدل الشريان القديم، وبحمد الله تم انقاذ الطرف العلوي للذراع وتحسنت التروية الدموية، والان المريض يتعافى ويشعر بتحسن كبير واختفت الأعراض التي كان يشكو منها.

هذا وتقدم المريض بالشكر الجزير للدكتور إياد أبو سعدة ولإدارة مستشفى الخدمة العامة والطاقم الطبي وقسم العمليات على انقاذ ذراعه.

#الخدمة العامة #غزة

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