مدرب بايرن ميونخ يجس نبض ساني

وكالات / سما /

لم يتراجع بايرن ميونخ عن فكرة التعاقد مع النجم الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، رغم عدم وضوح ما سيؤول إليه مستقبل كرة القدم وسط تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وكان العملاق البافاري على مشارف التوقيع مع صاحب الـ24 عاماً خلال الصيف الماضي، في صفقةٍ تتجاوز 80 مليون يورو، لكن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة حالت دون إتمامها.

وبحسب صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، فإن هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، يسعى لضم ليروي ساني، وقد اتصل به لإقناعه بالانضمام للفريق البافاري خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن الاتصال الذي جمع بين فليك وجناح مانشستر سيتي جرى قبل بضعة أسابيع، واستمرت المكالمة الهاتفية بينهما لمدة 30 دقيقة.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن فليك أراد الاطلاع بنفسه على مدى رغبة ليروي ساني في الانضمام للفريق البافاري، بعدما تعطلت الصفقة في الصيف الماضي بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وتأمل إدارة بايرن ميونخ في إقناع مسؤولي مانشستر سيتي بالاستغناء عن اللاعب بمبلغ أقل من 60 مليون يورو، نظراً لانخفاض قيمة اللاعبين في سوق الانتقالات مؤخراً، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.