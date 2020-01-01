إنتر ميلان يُباغت برشلونة بطلب صادم

وكالات / سما /

باغت نادي إنتر ميلان، نظيره برشلونة بطلبٍ صادم خلال المفاوضات الجارية بشأن انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى الكامب نو، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

ويُكافح برشلونة لاختيار مجموعة من لاعبيه، يقبلهم إنتر ميلان ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز، مع العلم أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي، بقيمة 111 مليون يورو، لكن لا يُمكن تفعيله إلا خلال أول أسبوعين من يوليو.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، نقلاً عن تقارير إيطالية، فإن إنتر ميلان حدد شروطه للتخلي عن لاوتارو مارتينيز، حيث طالب برشلونة بدفع 90 مليون يورو بالإضافة إلى إدراج لاعبيْن في الصفقة، وهما أرتورو فيدال (انتقال كامل)، وأنطوان جريزمان (على سبيل الإعارة).

وأشارت إلى أن هذه المطالب مبالغ فيها وسيرفضها برشلونة فوراً، لأن سعر أرتورو فيدال يبلغ 20 مليون يورو، فيما جاء جريزمان للكامب نو قبل سنة واحدة فقط مقابل 120 مليون يورو.

ويرى العملاق الكتالوني أن لاوتارو مارتينيز هو أفضل حل لتدعيم الخط الهجومي بالفريق، لأنه مهاجم شاب (22 عاماً) ومُتعدد الخصائص، وبالتالي سيكون قادراً على قيادة هجوم البلاوجرانا لسنوات طويلة.

ومع تقدم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، في العمر وبلوغه 33 سنة، يرى النادي الكتالوني أن لاوتارو هو التعويض الأمثل للبوستيليرو في المستقبل.