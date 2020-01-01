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"جودة البيئة" تتابع شكوى تلويث مياه نبع عين الحمام في بيرزيت

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جودة البيئة" تتابع شكوى تلويث مياه نبع عين الحمام في بيرزيت


رام الله / سما /

 تابعت سلطة جودة البيئة شكوى تلويث مياه نبع عين الحمام بالزيوت المعدنية المستهلكة في بلدة بيرزيت شمال رام الله .

وأشارت سلطة جودة البيئة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن طواقمها وبالتعاون مع الشرطة البيئية كشفت على موقع التلوث البيئي، والناتج عن قيام بعض الأشخاص بإلقاء زيوت معدنية مستهلكة داخل خزاني مصب نبعة عين الحمام.

وأضافت ان مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة ياسر أبو شنب والمفتش البيئي وصال رسلان والملازم أول نافز بشارات، التقوا مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي للاطلاع على أسباب المشكلة ومدى تأثيرها على المجتمع والبيئة المحيطة.

وأكدت وجود تعاون وثيق مع سلطة المياه من أجل اتخاذ الإجراءات البيئية السليمة لتنظيف وتعقيم النبعة من الزيوت المعدنية المستهلكة بأسرع وقت ممكن، وإغلاق منطقة النبعة بشكل سليم حفاظا على نبع المياه من التلوث، فيما شددت الشرطة البيئية التزامها بتكثيف إجراءات البحث والتحري للكشف عن المتسببين في هذا التلوث وتقديمهم إلى النيابة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقهم.

وأهابت سلطة جودة البيئة بالمواطنين بعدم التخلص من النفايات بكافة أشكالها إلا بالطرق السليمة وحسب الإجراءات المتبعة في سلطة جودة البيئة.

#سلطة جودة البيئة

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