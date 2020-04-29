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أبو مرزوق: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين والرعاة لاتحرك أحد ولو أطلق صاروخ من غزة يتحرك الكثيرون!

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين والرعاة لاتحرك أحد ولو أطلق صاروخ من غزة يتحرك الكثيرون!


غزة / سما /

 عقب القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، يوم الأربعاء، على الاستهدافات المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واطلاقه النار على الأراضي الزراعية والمزارعين ورعاة الأغنام شرق قطاع غزة.

وقال أبو مرزوق على حسابه الخاص على "تويتر":"أن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بشكل مكثف بإتجاه الأراضي الزراعية والمزارعين ورعاة الأغنام جنوبي شرق دير البلح، مما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام، وتوقف الأعمال الزراعية، بسبب إطلاق النار المتعمد والمباشر.

وأضاف:"هذه الاعتداءات لا يتحرك لها أحد، ولو أطلق صاروخ واحد من غزة يتحرك الكثيرون".

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بشكل مكثف بإتجاه الأراضي الزراعية والمزارعين ورعاة الأغنام جنوبي شرق دير البلح، مما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام، وتوقف الأعمال الزراعية، بسبب إطلاق النار المتعمد والمباشر .
هذه الأعتداءات لا يتحرك لها احد، ولو أطلق صاروخ واحد من غزة يتحرك الكثيرون.

— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) April 29, 2020
#موسى ابو مرزوق #حماس #الاعتداءات الاسرائيلية #حدود غزة #مزراعين #قطاع غزة #الجيش الاسرائيلي #اطلاق نار #صواريخ #اسرائيل

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