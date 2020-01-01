  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

خطأ كارثي يتسبب في إفطار السودان قبل أذان المغرب: ماذا حدث؟

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطأ كارثي يتسبب في إفطار السودان قبل أذان المغرب: ماذا حدث؟


وكالات / سما /

في واقعة غريبة من نوعها، فوجىء السودانيون، قبيل غروب الشمس بـ 10  دقائق برفع أذان المغرب، وهذا الأمر تسبّب في ارتباك معظم من كانوا يشاهدون التلفزيون، وخصوصاً أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن عدداً من الأسر أفطرت على هذا التوقيت الغريب والخاطىء.

ونشرت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة الأخبار الرئيسية، اعتذاراً عن الخطأ غير المقصود الذي حدث بسبب واقعة إذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي.

ونقلت صفحة التليفزيون السوداني على فيسبوك عن مسؤول في إدارة التلفزيون قوله: إن الإدارة حققت في هذه الواقعة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم، ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين في هذا الأمر، وتسببوا في ارتباك الأسر السودانية.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك.

وأثار هذا الموضوع ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب بعض السودانيين بفتوى حكم إفطارهم بناءً على هذا الأذان، فيما انتقد عدد منهم هذا التساهل من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهم يتعلق بالشعائر الإسلامية.

#السودان #أذان المغرب

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون في جيش الاحتلال عن حادثة خطف شاؤول

"هآرتس" تكشف تفاصيل مُثيرة دفعت الجيش الاسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان..

اشتية: الرئيس يلغي التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد لاعضاء التشريعي ومن هم برتبة وزير

شاهد.. وزير الصحة: 6 إصابات جديدة بالقدس.. وملحم: اشتية يتواصل مع الرئيس بشأن قانون التقاعد

غزة : وفاة شاب بظروف غامضة

الامير تركي الفيصل يروي تفاصيل جديدة حول اغتيال والده...

الأخبار الرئيسية

غزة

ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا.. وعلينا الاستعداد لتبعات ’صفقة القرن’!

أبو مرزوق: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين والرعاة لاتحرك أحد ولو أطلق صاروخ من غزة يتحرك الكثيرون!

o

فيديو : كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ومسلسل "النهاية" ويدعو لأن تكون "اسرائيل" جزءاً من دول الخليج

طبيبة فلسطينية تقود معركة مكافحة فيروس كورونا في أحد مستشفيات حيفا

الرئيس يعقد اجتماعين هامين للجنتين المركزية والتنفيذية الاسبوع القادم