خطأ كارثي يتسبب في إفطار السودان قبل أذان المغرب: ماذا حدث؟

وكالات / سما /

في واقعة غريبة من نوعها، فوجىء السودانيون، قبيل غروب الشمس بـ 10 دقائق برفع أذان المغرب، وهذا الأمر تسبّب في ارتباك معظم من كانوا يشاهدون التلفزيون، وخصوصاً أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن عدداً من الأسر أفطرت على هذا التوقيت الغريب والخاطىء.

ونشرت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة الأخبار الرئيسية، اعتذاراً عن الخطأ غير المقصود الذي حدث بسبب واقعة إذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي.

ونقلت صفحة التليفزيون السوداني على فيسبوك عن مسؤول في إدارة التلفزيون قوله: إن الإدارة حققت في هذه الواقعة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم، ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين في هذا الأمر، وتسببوا في ارتباك الأسر السودانية.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك.

وأثار هذا الموضوع ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب بعض السودانيين بفتوى حكم إفطارهم بناءً على هذا الأذان، فيما انتقد عدد منهم هذا التساهل من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهم يتعلق بالشعائر الإسلامية.