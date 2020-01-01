  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شيخ الأزهر يهاجم الثقافة الغربية ويدعو الجميع للاستفادة من أزمة كورونا

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ الأزهر يهاجم الثقافة الغربية ويدعو الجميع للاستفادة من أزمة كورونا


القاهرة /وكالات/

هاجم شيخ الأزهر أحمد الطيب، الثقافة الغربية، وقال إن من يتتبع تاريخيا وضع الحضارة الغربية، يجد أن هناك الكثير من الانحرافات الخطيرة.

وأشار إلى أن الكثير من الكتب المترجمة، أشارت إلى وجود خطر شديد من انحرافات تلك الحضارة التي تنكرت لله وللأديان ولكل قيمة أو فطرة فطر الله الناس عليها.

وأكد الإمام الطيب أن المشكلة تكمن في الغزو الثقافي والسعي الغربي الحثيث لفرض تلك الثقافة علينا وتدمير ثقافتنا، وهو ما يدفع بنا دائما للرد عليها وبيان ضرورة تمسكنا بثقافتنا الإسلامية.

ونوه بأن هذا الأمر مصداقا لما ورد في قول الرسول: "مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا".

وشدد الإمام الطيب على أن ما ورد في هذا الحديث يفسر موقفنا مما حدث مؤخرا من انسلاخ من قيم الدين والأخلاق في العديد من المجتمعات، وأن الوباء الحالي فرصة منحها الله للبشر ليعودو إلى خالقهم، ويبتعدوا عن كل السلوكيات الشاذة والأخلاقيات التي تتنافى مع ما خلقنا الله من أجله.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

#الازهر #الطيب #الغرب

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون في جيش الاحتلال عن حادثة خطف شاؤول

"هآرتس" تكشف تفاصيل مُثيرة دفعت الجيش الاسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان..

اشتية: الرئيس يلغي التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد لاعضاء التشريعي ومن هم برتبة وزير

شاهد.. وزير الصحة: 6 إصابات جديدة بالقدس.. وملحم: اشتية يتواصل مع الرئيس بشأن قانون التقاعد

غزة : وفاة شاب بظروف غامضة

الامير تركي الفيصل يروي تفاصيل جديدة حول اغتيال والده...

الأخبار الرئيسية

غزة

ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا.. وعلينا الاستعداد لتبعات ’صفقة القرن’!

أبو مرزوق: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين والرعاة لاتحرك أحد ولو أطلق صاروخ من غزة يتحرك الكثيرون!

o

فيديو : كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ومسلسل "النهاية" ويدعو لأن تكون "اسرائيل" جزءاً من دول الخليج

طبيبة فلسطينية تقود معركة مكافحة فيروس كورونا في أحد مستشفيات حيفا

الرئيس يعقد اجتماعين هامين للجنتين المركزية والتنفيذية الاسبوع القادم