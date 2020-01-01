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مراسل يخرج على الهواء بمعطف دون سروال... ولم يدرك أن الجميع يراه

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراسل يخرج على الهواء بمعطف دون سروال... ولم يدرك أن الجميع يراه


وكالات / سما /

لا شك أن معظمنا قد نسي عدد الأيام التي بقينا فيها في الحجر الصحي المنزلي خوفاً من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19). وغالباً ما نعمل في المنزل بملابس النوم، حتى أننا نسينا آخر مرة ذهبنا فيها إلى خارج البيت.

مراسل قناة "ABC News" الأمريكية الشهيرة ويل رييف يعيش نفس الحالة، فهو يعمل أيضاً من منزله، لكنه يبدو أنه نسي شيئاً أكثر أهمية من عدد الأيام: "البنطلون".

وبحسب "سي أن أن" الأمريكية ظهر ريف يوم الثلاثاء في البرنامج الأمريكي الأشهر "Good Morning America" للحديث عن الصيدليات التي تستخدم طائرات دون طيار لتقديم الوصفات الطبية للمرضى.

ولكن في وقت من الأوقات، تم اكتشاف ريف، الذي يعمل كمصور خاص لنفسه أثناء البث من المنزل، وكان من الواضح تمامًا أنه يرتدي سترة بدلة -ولكن من دون سروال. وانتقل المشاهدون بسرعة إلى تويتر للاتصال به.

ريف غرد من جهته قائلا "لقد وصلت". "بأكثر طريقة ممتعة وبشكل مرح".

وكان ذلك ردا على تغريدة تطلب منه ارتداء بعض السراويل. وأكد ريف للجميع أنه كان يرتدي سروالا قصيرا.

كما قال المراسل مازحا أنه لن يتم تعيينه كمشغل للكاميرا "في أي وقت قريب".



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