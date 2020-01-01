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الشرطة بالمحافظات تواصل تطبيق إجراءات الطوارئ

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بالمحافظات تواصل تطبيق إجراءات الطوارئ


رام الله / سما /

 تواصل الشرطة الفلسطينية في المحافظات المختلفة بالضفة الغربية، تطبيق إجراءات الطوارئ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الشرطة اليوم الأربعاء، عن القبض على 71 مواطنًا، وحجز 40 مركبة، و5 دراجات نارية في محافظة رام الله والبيرة، لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة، مشيرةً إلى أنهم خرجوا من منازلهم وتجولوا فيها بدون سبب يدعوهم للخروج.

كما أعلنت الشرطة عن إغلاق 45 محلًا تجاريًا، وضبط مركبة، وإلقاء القبض على 3 أشخاص في محافظة سلفيت.

وأشارت إلى أنها قامت بحجز المركبة إداريًا ومخالفة السائق.

وفي جنين، ضبطت الشرطة وبمساندة من الأجهزة الأمنية (80) مركبة لعدم الالتزام بحالة الطوارئ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سائقيها أصولا.

وفي قلقيلية، ضبطت الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية 11 مركبة وأغلقت 6 محال تجارية، ذلك لعدم التزامهم بالإغلاق المفروض ضمن حالة الطوارئ.

وأكدت الشرطة على أنها ماضية بجهودها التي تهدف لتطبيق قرارات حالة الطوارئ، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وموعده والالتزام في بيوتهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

#الشرطة الفلسطينية #الضفة الغربية #فيروس كورونا #طوارئ

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