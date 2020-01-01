القبض على مشتبه به بإطلاق نار على مواطن في نابلس

نابلس / سما /

قبضت الشرطة في نابلس بإشراك مع الدوريات المشتركة، الليلة الماضية، على مشتبه به بإطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته بيده شرقي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن إطلاق نار باتجاه سيارة أحد المواطنين وإصابته بعيار ناري بيده، وعلى الفور شكلت الشرطة فريق بحث وقامت بالكشف الفني من قبل فريق الأدلة الجنائية في المباحث العامة على المكان وحصرت الاشتباه بأحد الأشخاص.

وأضافت أن الشرطة بعد استصدار المذكرات القانونية اللازمة من النيابة العامة والتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للإسناد قامت بإلقاء القبض على المشتبه به في احدى المحلات التجارية شرقي نابلس.

وأوضحت أن الشرطة باشرت سماع أقوال المشتبه به لحين عرضه على النيابة العامة، استكمالاً للإجراءات القانونية حسب الأصول.