صحة غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 20 عينة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن فحص 20 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لحالات مشتبه بها، وكانت نتائجها سلبية، بدون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد الإصابات ما زال متوقفًا عند 17 حالة، تعافت منها 10، منهم 9 غادروا الحجر الصحي وبقيت حالة واحدة.

فيما ما زالت 7 حالات مصابة يجري متابعتها من قبل الجهات المختصة في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وأشارت إلى أنه منذ منتصف الشهر الماضي بلغ عدد العينات 4571.

ولفتت إلى أن 1946 نزيلًا ما زالوا في 26 مركزًا للحجر الصحي يتلقون الرعاية الكاملة ولم تظهر أي أعراض عليهم.