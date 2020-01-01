  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 20 عينة

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 20 عينة


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن فحص 20 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لحالات مشتبه بها، وكانت نتائجها سلبية، بدون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد الإصابات ما زال متوقفًا عند 17 حالة، تعافت منها 10، منهم 9 غادروا الحجر الصحي وبقيت حالة واحدة.

فيما ما زالت 7 حالات مصابة يجري متابعتها من قبل الجهات المختصة في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وأشارت إلى أنه منذ منتصف الشهر الماضي بلغ عدد العينات 4571.

ولفتت إلى أن 1946 نزيلًا ما زالوا في 26 مركزًا للحجر الصحي يتلقون الرعاية الكاملة ولم تظهر أي أعراض عليهم.

#وزارة الصحة #قطاع غزة #اصابات #فيروس كورونا #وفيات #فحوصات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون في جيش الاحتلال عن حادثة خطف شاؤول

"هآرتس" تكشف تفاصيل مُثيرة دفعت الجيش الاسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان..

اشتية: الرئيس يلغي التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد لاعضاء التشريعي ومن هم برتبة وزير

شاهد.. وزير الصحة: 6 إصابات جديدة بالقدس.. وملحم: اشتية يتواصل مع الرئيس بشأن قانون التقاعد

فتح تشن هجوماً قاسيا على الشعبية وتطالبها بالاعتذار عن تصريحاتها ضد الرئيس

غزة : وفاة شاب بظروف غامضة

الأخبار الرئيسية

غزة

ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا.. وعلينا الاستعداد لتبعات ’صفقة القرن’!

أبو مرزوق: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين والرعاة لاتحرك أحد ولو أطلق صاروخ من غزة يتحرك الكثيرون!

o

فيديو : كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ومسلسل "النهاية" ويدعو لأن تكون "اسرائيل" جزءاً من دول الخليج

طبيبة فلسطينية تقود معركة مكافحة فيروس كورونا في أحد مستشفيات حيفا

الرئيس يعقد اجتماعين هامين للجنتين المركزية والتنفيذية الاسبوع القادم