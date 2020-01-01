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رقم صادم .. الكشف عن أجر ياسمين صبري مع رامز جلال!

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم صادم .. الكشف عن أجر ياسمين صبري مع رامز جلال!


وكالات / سما /

تسببت الإعلامية الكويتية مي العيدان في جدل كبير بعد تعليق عن حلقة رامز جلال مع الممثلة المصرية ياسمين صبري خلال برنامج المقالب الذي يعرض في رمضان رامز مجنون رسمي، وذلك من خلال حديثها عن أجر ياسمين صبري مقابل الظهور في هذه الحلقة.

وصرحت مي العيدان أن ياسمين صبري تقاضت 2 مليون دولار مقابل الظهور مع رامز جلال والتعرض لكل هذا الكم من الإهانة، وأشارت إلا أن زواجها من أحمد أبو هشيمة يعتمد على المصلحة ايضاً.

تعليق مي العيدان تسبب في حالة جدل كبيرة وتعرضت للكثير من التعليقات السلبية حتى أنها حذفت الكثير منها حيث قام جمهور ياسمين صبري بالدفاع عنها والتأكيد أنها شخص غير مادي على الإطلاق بل تحب الضحك والتهريج والدليل حديثها عن زوجها أحمد أبو هشمية وأن أكثر ما أعجبها به أنه يُضحكها.

الجدير بالذكر ان حلقة رامز جلال مع ياسمين صبري تسببت في جدل كبير بسبب إطلالة ياسمين صبري التي اعتمدت فيها على مكياج خفيف وبنطال مقاوم للماء وهو ما يشير إلى علمها المسبق بالمقلب، بخاصة وأن هذه الإطلالة تختلف تماماً عن الإطلالات المعتادة لها في أي برنامج حواري آخر.

برنامج رامز مجنون رسمي يعتمد هذا العام على استضافة نجوم من خلال الفنانة أروى ثم يكشف لهم رامز عن نفسه ويبدأ في تنفيذ المقالب معهم بشكل معلن، وهذا الأسلوب يختلف تماماً عن أسلوبه في السنوات السابقة.

#ياسمين صبري #رامز جلال #رامز مجنون رسمي

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