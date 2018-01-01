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قواعد جديدة لجائزة الأوسكار

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قواعد جديدة لجائزة الأوسكار


وكالات / سما /

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أن الأفلام التي لم تعرض في صالات السينما سيسمح لها بالمشاركة في المنافسة على جوائز الأوسكار هذا العام، وذلك في تغيير أساسي للقواعد فرضه فيروس كورونا المستجد.

تقليديا، تشترط الأكاديمية عرض الأفلام سبعة أيام على الأقل في صالات لوس أنجلوس لتكون مؤهلة لدخول المنافسة على أكبر جائزة في هوليوود.

لكن صالات السينما في ثاني كبرى مدن أميركا أغلقت منذ منتصف آذار/مارس لأجل غير مسمى بسبب انتشار كوفيد-19، ما أجبر العديد من شركات الإنتاج على عرض أفلامها على المنصات الإلكترونية.

واحتدم الجدل في السنوات الأخيرة حول الأفلام المتنافسة على جائزة الأوسكار التي أنتجتها مجموعات البث التدفقي العملاقة ومن أبرزها "نتفليكس"، مثل "الإيرلندي" (ذي أيرشمان) العام الماضي و"روما" في 2018.

وقال رئيس الأكاديمية ديفيد روبن ومديرها التنفيذي دون هدسون "يتطلب كوفيد-19 هذا الاستثناء لقواعد أهلية الأفلام للفوز بجوائزنا".

كما أن الأفلام التي عرضت في صالات المدن الكبرى خارج لوس أنجلوس ستصبح مؤهلة أيضا.

وتسعى هيئات هذه الصناعة جاهدة للتكيف مع إغلاق الصالات وتأجيل حفلات توزيع الجوائز الرئيسية مع انتشار فيروس كورونا.

وتقول دور السينما الأميركية الكبرى إنها لا تخطط لإعادة افتتاح أبوابها قبل الصيف، رغم أن جورجيا أذنت للصالات باستئناف العروض الاثنين وتعتزم تكساس أن تحذو حذوها.

وأوضحت الأكاديمية إن النسخة الثالثة والتسعين من حفلة جوائز الأوسكار ستقام في 28 شباط/فبراير 2021 كما كان مقررا.

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