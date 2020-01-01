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الرويضي:الفيروس لا يزال يتفشى بسرعة بالقدس المحتلة وحصيلة الاصابات 165 حالة

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرويضي:الفيروس لا يزال يتفشى بسرعة بالقدس المحتلة وحصيلة الاصابات 165 حالة


القدس المحتلة / سما /

قال عضو لجنة اطباء سلوان د. حازم الرويضي إن اجمالي عدد المصابين بفيروس كوورنا في القدس المحتلة 165 وفق ما سجلته لجنة اطباء سلوان.

واضاف الرويضي لصوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، ان هناك تباينا في المعلومات التي تصدر بشأن المصابين بفيروس كورونا في القدس المحتلة بين وزارة الصحة الاسرائيلية وبلدية الاحتلال حيث تعتمد الأخيرة المصابين المسجلين بعناوين واضحة ومقيمين ضمن المناطق التابعة لها فيما تعتمد وزارة الصحة الاسرائيلية على المسجلين في التأمين ومن يجرون الفحوصات ضمن نقطة تابعة لها.
وحذر الرويضي من عودة الحياة الى طبيعتها باعتبار ان الفيروس ما يزال يتفشى في صفوف المواطنين لاسيما في سلوان وراس العامود وحي الثوري داعيا المواطنين الى تجنب الاختلاط لاسيما في شهر رمضان المبارك.

#كورونا #القدس #اصابات

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