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اتحاد المقاولين: شرعنا في خطوة لحماية منتجات محلية في مجال الانشاءات

الأربعاء 29 أبريل 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين: شرعنا في خطوة لحماية منتجات محلية في مجال الانشاءات


غزة / سما/

استقبل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان م. ناجي سرحان ونقيب المهندسين م. كنعان عبيد وأصحاب ورش سكبات أغطية المناهل للشروع في خطوة هامة تهدف لتدعيم الاقتصاد الوطني وتشجيع وحماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية.

وأوضح كحيل خلال الاجتماع، ان العالم بما فيه الدول التي تطالب بالسوق الحر بلا قيود، يتجه حاليا لوضع قيود لحماية الاقتصاد والمنتجات الوطنية خاصة بعد الجائحة الصحية وتداعياتها الاقتصادية غير المسبوقة.

واعتبر كحيل أن الاقتصاد المحلي الذي يعاني من أزمات خانقة يتطلب اجراءات حاسمة أمام محاولة البعض وإصرارهم على ادراج مواصفات سلع أجنبية في المشاريع الانشائية على حساب المنتج الوطني الذي يمتلك الجودة والقدرة على المنافسة.

واستغرب كحيل عدم التزام بعض المؤسسات بالقانون الذي يعطي المنتج الوطني الذي يلبى المعايير الأولوية حتى لو زاد سعره مقابل سعر المنتج المستورد.

وشدد كحيل أن مبادرة الاتحاد بعقد اللقاء بين جهات الاختصاص يوم الاثنين في مقر الاتحاد بغزة يعد مدخل لبناء موقف وطني يساهم في رفع جودة المنتج المحلي وحمايته من نظيره المستورد في مجال سكبات أغطية المناهل.

وخلص الاجتماع الى ضرورة الالتزام بالقانون وسياسات وزارتي الأشغال العامة والاقتصاد الوطني المتعلقة بتشجيع الصناعات الوطنية المطابقة للمواصفات المطلوبة في سكبات أغطية المناهل حتى لو زاد سعرها عن المستورد.

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