وزارة الثقافة تطلق برنامجاً ثقافياً افتراضياً خلال الشهر الفضيل

رام الله / سما /

أطلقت وزارة الثقافة برنامجاً ثقافياً فنياً جديداً خلال شهر رمضان المبارك يشمل برامج "حكايا صغار" و"التعليلة"، ورعاية برامج ثقافية منها البرنامج الإذاعي "طنة ورنة" على اذاعة زمن، وبرنامج "حكايا" على قناة رؤيا، إلى جانب البرنامج الثقافي "طلات ثقافية" الذي تبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخاصية البث المباشر.

ويستضيف برنامج الأطفال "حكايا صغار" الذي يبث من الأربعاء حتى السبت الساعة 2:00 ظهراً عدة مسارح للأطفال مثل "مسرح يان"،"مسرح سفر"، "مسرح يويا،" و" مسرح عناد"، يقدمون عبر الفضاء الإلكتروني فقرات ثقافية فنية تعليمية للأطفال وعروض مسرحية بسيطة وقراءات متنوعة، بهدف توعية الأطفال وتحفيزهم وتعليمهم عادات مجتمعية مختلفة.

كما تقدم وزارة الثقافة وعبر صفحتها على الفيس بوك برنامج "التعليلة" الذي تستضيف من خلاله مجموعة من الشعراء الشعبيين الفلسطينيين (الزجالين) يقدمون فقرات فنية وأغانٍ من التراث الفلسطيني، يومي الجمعة والإثنين الساعة 10 مساءً.

إلى جانب ذلك تبث وزارة الثقافة برنامج "طنة ورنة" بالتعاون مع إذاعة زمن من غزة والذي يستضيف عدداً من المبدعين في مختلف حقول الإبداع الثقافي وخاصة الشباب، بالإضافة إلى بث برنامج يحكي قصصاً للأطفال من تقديم نيرة الصالح، بالتعاون مع قناة بلدنا في غزة.

هذا وتطل الفنانة الفلسطينية نادين سلامة ضمن برنامج "طلات ثقافية" اليوم الأربعاء في تمام الساعة 4:00 مساءً للحديث عن تجربتها الإبداعية الفنية.