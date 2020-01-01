سلطة النقد: سيتم ترخيص عدد جديد من شركات خدمات الدفع الالكتروني في فلسطين

رام الله / سما /

قال المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد زيتاوي، إنه سيتم ترخيص عدد من شركات خدمات الدفع الالكتروني في فلسطين خلال الأيام المقبلة.

وأشار زيتاوي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم ترخيص خمس شركات بهذا الخصوص العام الماضي، إحداها ستشرع قريبا بالعمل إيذانا بالتوجه نحو خدمات الدفع المسبق لكل القطاعات.

وأوضح أن هذه الخدمة يتم من خلالها تنفيذ معاملات مالية، حيث يجري بداية شراء بطاقة الدفع المسبق ومن ثم يتم شحن هذه البطاقة بأي مبلغ، وكذلك التحويل من شخص إلى آخر وبطريقة آمنة ودون اشتراط وجود حساب بنكي وعلى مدار 24 ساعة، لخدمة أسرع وللتسهيل على المواطنين.