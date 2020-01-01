وزيرة الصحة: جائحة كورونا تحت السيطرة..ارتفاع الاصابات في صفوف جالياتنا بقطر والسويد

رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة أن جائحة كورونا في فلسطين تحت السيطرة الكاملة، مشيرة الى ان عدد الاصابات استقر عند 501 اصابة.

وأوضحت كيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أنه يجري متابعة كلّ إجراءات الرصد الوبائي المتعلقة بالفرز والحجر والعلاج في كل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية سيما في القدس المحتلة.

وأضافت كيلة أن الوزارة والجهات المختصة تتجة لإجراء مسح وبائي للمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري ونقاط العبور الرسمية وغير الرسمية، مبينة انه تم أخذ 3 الاف مسحة من أصل 5 الاف من جنين إلى الظاهرية.

وأشارت كيلة إلى أنه سيتم اتباع نهج التخفيف التدريجي للاجراءات، وسيتم تقييم الوضع الوبائي ومدى التزام المواطنين بالاجراءات ومن ثم يجري الاجتماع مع اللجنة الوبائية ولجنة الازمة لترفع توصياتها لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية لاتخاذ قرار بالخصوص.من جهته قال سفير فلسطين لدى قطر منير غنّام إن عدد المصابين في بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية ارتفع الى 51 بعد تسجيل عشر اصابات جديدة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح غنّام في حديث لصوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء أن من بين الاصابات حالة واحدة لشخص كبير في العمر وهو يرقد الآن في العناية المركزة وثلاث حالات متوسطة أمّا البقية يخضعون للحجر المنزلي، فيما تعافى 10 اشخاص وهم الآن في الحجر المنزلي.

وفي ذات السياق أعلنت سفيرة فلسطين لدى السويد هالة فريز عن تسجيل نحو 65 إصابة في صفوف أبناء الجالية في ستكهولم معظمهم في الحجر المنزلي.

وأوضحت فريز بأن من بين الاصابات حالة لشخص كبير في العمر وحالته متوسطة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الاصابات قد تعافت.