الشرطة تغلق عشرات المحلات وتوقف اّخرين بتهمة مخالفة انظمة الطوارئ

رام الله /سما/

اغلقت الشرطة 45 محلا تجاريا وضبطت مركبة والقت القبض على 3 اشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم اغلاق 45 محلا تجاريا وضبط مركبة والقبض على 3 اشخاص في محافظة سلفيت لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.

وأضافت، بأن شرطة المرور قامت بحجز هذه المركبة إدارياً ومخالفة السائق.

ودعا العقيد حقوقي مأمون فحماوي مدير شرطة المحافظة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظاً على حياتهم وسلامتهم بمنع الحركة والتجمع والالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلا لحالات الطوارئ القصوى وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى وبالتالي عدم نشر الفايروس بين المواطنين .

وفي قلقيلية ضبطت الشرطة اليوم و بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 11 مركبة وأغلقت 6 محلات تجارية وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه و أثناء قيام دوريات الشرطة وتساندها الأجهزة الأمنية بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن ، فقد تم ضبط 11 مركبة لحركتها في مدينة قلقيلية دون مبرر ، كما تم إغلاق 6 محلات تجارية لعدم الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأضافت أن الشرطة و بالشراكة مع كافة الأجهزة الأمنية ماضية بجهودها التي تهدف لتطبيق قرارات حالة الطوارئ ، داعية المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وموعده والالتزام في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائهم .





وفي رام الله قبضت الشرطة اليوم على 71 شخص وحجزت 40 مركبة و 5 دراجات نارية لعدم التزامهم بتقيد الحركة التي تفرضه حالة الطوارئ في فلسطين لكبح جماح انتشار فايروس كورونا .





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وتماشياً مع حالة الطوارئ في فلسطين للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المتجدد (كورونا) وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، حجزت شرطة محافظة رام الله والبيرة ألقت القبض على 71 شخص كانوا خرجوا من منازلهم والحركة في المدينة دون سبب يدعوهم للخروج وكما حجزت 40 مركبة و 5 دراجات نارية ،و تم التحفظ على الأشخاص تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

هذا وتهيب الشرطة بالمواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والالتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص من اجل الحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم .