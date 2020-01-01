استنشاق زيت الزعتر يحسن صحة جهازك التنفسى

وكالات / سما /

الزعتر من الأعشاب الهامة من عائلة النعناع وبفضل مذاقه وفوائده الصحية العديدة ظل الزعتر عنصرًا أساسيًا في الطهي حتى الآن، وأثبت الزعتر فوائد صحية عديدة يمكن أن تساعدنا في الوقاية من الأمراض وخاصة مرض فيروس كورونا الجديد، ومن خلال سلسلة " العلم والأعشاب VS كورونا" سوف نقدم لكم بالأدلة العلمية فوائد الزعتر في تقوية جهازك التنفسي ومناعتك ضد الفيروسات.

وتناول الزعتر لتقوية المناعة لا يعني أنه لن يصيبك المرض لكن جهاز المناعة هو خط دفاعك الأساسى لحمايتك إذا أصبت بفيروس كورونا أو غيره من الفيروسات.

الزعتر وفوائده للجهاز التنفسي

ووفقاً لما ذكره موقع "Healthline" فإنه يمكنك استخدام زيت الزعتر الأساسي، الذي يتم الحصول عليه من أوراقه، كعلاج طبيعي للسعال ولتقوية جهازك التنفسي.

و في إحدى الدراسات ساعد مزيج من أوراق الزعتر واللبلاب على التخفيف من السعال وأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد الأخرى.

ويمكنك شرب شاي الزعتر أو استنشاق زيت الزعتر لمكافحة السعال أو التهاب الحلق ولتقوية مناعتك أيضاً، ويمكن استخدام أوراق الزعتر الطازجة في الطهي أيضاً.

فوائد الزعتر لتعزيز مناعتك

يمكن أن يكون الحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها جسمك كل يوم أمرًا صعبًا، لذا فإن الزعتر غني بفيتامين سي وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين أ، فإذا شعرت بأعراض البرد، يمكن أن يساعد الزعتر على استعادة صحتك بشكل جيد، كما أنه مصدر جيد للنحاس والألياف والحديد والمنجنيز.

ووفقاً لموقع معاهد الصحة الأمريكية "NIH" يساعد الزعتر في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وهو اضطراب في الجهاز التنفسي يتميز بمنع تدفقات الهواء من الرئتين، ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) بالاستجابة الالتهابية المزمنة مع تسلل الخلايا الالتهابية في الممرات الهوائية الكبيرة في الرئتين.

والزعتر هو نبات طبي تقليدي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي، حيث أثبتت الدراسات أن مستخلص الزعتر يقلل من مستوى الأنزيمات المسببة لمرض الانسداد الرئوي المزمن، مما يشير إلى إمكانية استخدامه العلاجي.