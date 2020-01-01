أفضل تطبيق لتنظيم أوقات العمل والأنشطة

وكالات / سما /

يواجه عديد من الأشخاص اضطرابات عديدة متعلقة بتنظيم أوقات العمل والنوم، حيث يعمل عدد كبير الآن من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا وهو أمر غريب على معظم العاملين، خصوصا مع قدوم شهر رمضان الذى يتطلب تنظيم مواعيد العمل والنوم مع مواعيد الإفطار والسحور.

وتعتبر عملية تنظيم الوقت في ظل كل هذه الظروف أمر صعب ومعقد، ويحتاج العديد منا إلى معاونة في عملية تنظيم الوقت ، وهناك بعض التطبيقات التي تقوم بتنظيم الوقت وتساعد المستخدمين على تقديم كفاءة أعلى في العمل أو الأنشطة الأخرى.

ومن أفضل التطبيقات التي يمكن استخدامها لتنظيم أوقات العمل والحياة بشكل عام تطبيق Todoist ويساعد التطبيق المستخدمين على تنظيم مهامهم كلها و التخطيط لليوم واستلام المذكرات التى قاموا بتخطيطها لتذكيرهم بتنفيذها، كما يمكنهم أيضا إضافة مهام جديدة تطلبتها ظروف معينة.

كما يمكنك تطبيق Todoist من مشاركة المهام والمعلومات الخاصة بك مع الآخرين أيضًا، حيث يساعدك التطبيق أيضًا مراقبة عملية التقدم التى تقوم باحرازها على مدار اليوم.

ويسمح التطبيق لك تطبيق Todoist بالمزامنة مع التقويم بالإضافة إلى تعقب أنشطتك اليومية بشكل أكبر، حيث يمكنك التطبيق من مشاركة المستندات وتحريرها، ويمكنك الاتصال بأي شخص أو إرسال رسالة إليه داخل المجموعة أو الفريق.

ويمكنك التطبيق من استخدام تطبيقات أخرى مثل Google Drive وTwitter وDropbox ومجموعة من الأنظمة الأساسية الأخرى الشائعة كما أن التطبيق يدعم ساعة Apple Watch.